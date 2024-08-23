Названия с непристойным смыслом победили! airBaltic объявила эстонские города, которыми назовет свои самолеты

Крупнейшая авиакомпания стран Балтии airBaltic объявила о завершении конкурса имен для 48 самолетов Airbus A220-300, которые будут носить названия самых любимых городов Эстонии, Латвии и Литвы.

Голосование проходило с 5 по 22 августа, и в голосовании приняли участие более миллиона человек. Конкурс вызвал большой интерес и привлек к себе внимание как балтийских, так и небалтийских стран - из-за того, что некоторые названия городов имеют двойной смысл на других языках.

Следующие 16 эстонских городов представят Эстонию на самолетах airBaltic:

Как ранее писал Delfi, на начальном этапе голосования фаворитом с большим отрывом стал Пюсси, скорее всего, из-за своего звучания, которое на английском языке практически совпадает с названием женского полового органа. По словам пользователей интернета, Пюсси, занимавший первую строчку списка довольно долгое время, за один день уступил лидерство Кунда, которого прежде не было даже в топ-5.

Интересно, что слово „kunda“ в чешском языке также имеет неприличное значение, опять же указывающее на женский репродуктивный орган. Как пишет GLOSS.ee, о голосовании даже упомниали чешские СМИ. Пражское англоязычное издание Prague Morning пишет, что голосование привлекло внимание и в Чехии, и именно благодаря голосам чехов Кунда обогнал всех, даже Таллинн.

Тем временем в Reddit даже была отдельная ветка, где призывали голосовать за Пюсси, а также некоторые чешские издания упоминают этот неприметный эстонский город в своих статьях, чем, скорее всего, так же мотивируют чехов отдать за него голос. Название города созвучно с английским словом pussy, которое означает „киска“ — как в прямом, так и в переносном смысле.