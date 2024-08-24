ФОТО | В Tartu Kaubamaja открылся преобразившийся и расширившийся книжный магазин Apollo

„Ремонт расположенного в Tartu Kaubamaja магазина Apollo потребовал значительных инвестиций, однако отчасти мы придали ему свежий облик при помощи уже имеющейся мебели“, – рассказал руководитель по маркетингу сети книжных магазинов Apollo Ардо Красс. По его словам, забота об окружающей среде и повторное использование крайне важны для Apollo, особенно с учетом того, что ежедневно на свалке оказывается значительное количество пригодных к использованию материалов.

„Находящийся в Tartu Kaubamaja магазин Apollo является магазином сети с новейшей концепцией, – сказал Красс. – Во время реконструкции была увеличена площадь магазина, в результате чего не только полностью преобразился отдел подарков, но и появилась отдельная зона отдыха. Новый магазин несколько больше прежнего – с учетом зоны отдыха площадь Tartu Kaubamaja Apollo теперь составляет более 700 квадратных метров. Уютная зона отдыха позволяет посетителям магазина расслабиться, полистать книги, здесь также можно поработать на компьютере или насладиться живописным видом на Тарту. В зоне отдыха оборудован подиум, где будут проходить презентации книг и музыкальных альбомов. Кроме того, здесь можно будет проводить мастер-классы и другие мероприятия. По словам Красса, новая зона позволит привлечь в Tartu Kaubamaja еще больше презентаций книг.

„Книжный магазин Apollo в Tartu Kaubamaja насчитывает без малого 10 000 книг. Если разложить их в ряд, они растянутся на 1500 метров (длиной с тридцать олимпийских плавательных бассейнов), а если сложить в стопку, то получится башня высотой около 150 метров, в 2,5 раза выше Tartu Kaubamaja!“ – добавил Красс.