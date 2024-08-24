Признанный шеф-повар Сильвер Саa и ресторатор Тоомас Лиллеметс откроют новый ресторан в квартале Arter

„Мысль о создании кафе и бистро уже давно крутилась у меня в голове, но из-за отсутствия подходящего места и партнера она так и оставалась лишь мыслью. Возможность создать место в Arter, куда я сам хотел бы приходить в любое время суток, привлекла меня с точки зрения возможностей, партнерства и расположения. Как повару, это даст мне множество возможностей для самовыражения“, — сказал главный шеф-повар Aroma Сильвер Саa. Ранее Саa работал шеф-поваром в ресторанах Salt, Fabrik, Ore и Lahepere Villa.

Новое заведение создается в сотрудничестве с ресторатором Тоомасом Лиллеметсом, который ранее работал в сфере кейтеринга. „Мечта об открытии собственного бистро/ресторана у меня была давно. Моя собственная страсть к кулинарии и знание преданности Сильвера вдохновили меня открыть своё заведение“, — сказал руководитель Aroma Лиллеметс.

Пекарню и ресторан будет характеризовать средиземноморская кухня, вдохновленная итальянскими, испанскими, греческими, французскими и турецкими вкусами. „Посетители смогут путешествовать по миру и наслаждаться аутентичными местными вкусами, которые подходят как для завтрака, так и для обеда и ужина. Свежесть и баланс — ключевые слова нашего меню, где свежие легкие блюда и гарниры сбалансированы сытной пастой ручной работы и пиццей, приготовленной на живом огне“, — описал Саa и добавил, что при составлении меню были учтены современные кулинарные тренды и привычки потребителей.

Директор проекта квартала Arter Аллан Реммелкоор уверен, что новая пекарня и бистро/ресторан дополнят видение квартала как новой центральной точки встречи в Таллинне. „С самого начала наша цель заключалась в создании среды, открытой для горожан, сотрудников квартала и туристов. Рестораны играют важную роль в создании такой атмосферы, потому что все мы хотим наслаждаться вкусной едой в уютной обстановке в самом центре города“, — сказал Реммелкоор.