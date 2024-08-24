Признанный шеф-повар Сильвер Саa и ресторатор Тоомас Лиллеметс откроют новый ресторан в квартале Arter
Шеф-повар года по версии Falstaff Сильвер Саa и ресторатор Тоомас Лиллеметс откроют в ноябре в квартале Arter пекарню и ресторан Aroma, специализирующийся на средиземноморской кухне.
„Мысль о создании кафе и бистро уже давно крутилась у меня в голове, но из-за отсутствия подходящего места и партнера она так и оставалась лишь мыслью. Возможность создать место в Arter, куда я сам хотел бы приходить в любое время суток, привлекла меня с точки зрения возможностей, партнерства и расположения. Как повару, это даст мне множество возможностей для самовыражения“, — сказал главный шеф-повар Aroma Сильвер Саa. Ранее Саa работал шеф-поваром в ресторанах Salt, Fabrik, Ore и Lahepere Villa.
Новое заведение создается в сотрудничестве с ресторатором Тоомасом Лиллеметсом, который ранее работал в сфере кейтеринга. „Мечта об открытии собственного бистро/ресторана у меня была давно. Моя собственная страсть к кулинарии и знание преданности Сильвера вдохновили меня открыть своё заведение“, — сказал руководитель Aroma Лиллеметс.
Пекарню и ресторан будет характеризовать средиземноморская кухня, вдохновленная итальянскими, испанскими, греческими, французскими и турецкими вкусами. „Посетители смогут путешествовать по миру и наслаждаться аутентичными местными вкусами, которые подходят как для завтрака, так и для обеда и ужина. Свежесть и баланс — ключевые слова нашего меню, где свежие легкие блюда и гарниры сбалансированы сытной пастой ручной работы и пиццей, приготовленной на живом огне“, — описал Саa и добавил, что при составлении меню были учтены современные кулинарные тренды и привычки потребителей.
Директор проекта квартала Arter Аллан Реммелкоор уверен, что новая пекарня и бистро/ресторан дополнят видение квартала как новой центральной точки встречи в Таллинне. „С самого начала наша цель заключалась в создании среды, открытой для горожан, сотрудников квартала и туристов. Рестораны играют важную роль в создании такой атмосферы, потому что все мы хотим наслаждаться вкусной едой в уютной обстановке в самом центре города“, — сказал Реммелкоор.
Руководитель Aroma Тоомас Лиллеметс считает, что квартал Arter станет местом встречи, а бистро/ресторан будет его центром. „Мы хотим создать место с теплой, дружелюбной и просторной атмосферой, где люди смогут общаться и наслаждаться хорошей едой. Для нас важно предложить посетителям гастрономическое наслаждение и покой в современной обстановке. Мы выражаем творчество не только в приготовлении пищи, но и в дизайне интерьеров, атмосфере и обслуживании“, — пояснил Лиллеметс.
Пекарня и ресторан Aroma откроются на первом этаже здания Arter в ноябре этого года. Ресторан площадью 500 м² сможет одновременно принять 230 гостей.
Кроме Aroma, в квартале Arter откроет ресторан и шеф-повар Владислав Дьячук. Его кафе-дели-бар-ресторан VõiVõi предложит меню, вдохновленное различными кулинарными традициями Европы. „В квартале Arter будет ежедневно работать около 2000 человек, а также жители окрестностей, горожане и туристы. Поэтому как квартал, мы должны быть готовы ежедневно обслуживать большое количество людей. Мы верим, что рестораторы и шеф-повара с разнообразным опытом смогут удовлетворить наши потребности и привнести в деловой центр энергию и оживление“, — описал Аллан Реммелкоор.