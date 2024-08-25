В столичном детском саду „Кристийне“ состоялся праздник стропил

Вице-мэр Вильяр Яаму пояснил, что в настоящее время строящийся детский сад в Кристийне является первым объектом, который реализуется в рамках совместного тендера на проектирование детских садов в районе Кристийне. Его решение станет основой для следующих проектов детских садов. „Создание мест в детских садах — это долгосрочная инвестиция, которая обеспечит юным таллинцам возможность начать своё обучение в современной и поддерживающей образовательной среде. Это одна из ключевых целей и задач города“, – сказал Яаму.

Старое здание детского сада, построенное в 1964 году, со временем обветшало и перестало отвечать современным требованиям к микроклимату, предъявляемым к дошкольным учреждениям. Наиболее целесообразным решением стал снос старого здания и строительство нового, проект которого изначально создавался с учетом потребностей и современных стандартов.

По словам вице-мэра Алексея Яшина, сеть детских садов Таллинна требует упорядочения и обновления в изменившейся демографической ситуации. „Таллинн постоянно развивается, и мы видим, что потребность в местах в образовательных учреждениях изменилась в разных районах города. Мы начинаем адаптировать сеть детских садов в соответствии с этой потребностью, чтобы устранить очереди и обеспечить доступность мест в детских садах рядом с домом для всех детей, проживающих в конкретных районах. Новый, просторный и современно спроектированный и оборудованный детский сад в Кристийне является отличным примером того, как эффективные инвестиции в систему образования могут улучшить жизнь детей, их родителей и учителей“.

Новое здание детского сада „Кристийне“ рассчитано на 12 групп, которые готовы принять 240 детей. Если в старом здании был только один маленький зал с ограниченной функциональностью, то планировка нового просторного зала позволит использовать его и для учебы, и для мероприятий. Это обеспечит гибкость и лучшие условия для учебной и воспитательной деятельности.