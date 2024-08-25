Необычная выставка: главы Эстонского государства в Нарве

20 августа в Нарвской библиотеке открылась выставка „Главы Эстонского государства 1918-2016“, которая дает представление о жизни и деятельности двадцати глав Эстонии. Не все они носили титул „президент“, а занимали должности председателя Совета министров, премьер-министра, главы государства, премьер-министра в качестве главы государства.

Передвижная выставка, организована Обществом эстонского наследия в честь 100-летия Эстонской Республики и впервые открылась в 2015 году в Таллинне. Она уже объехала школы, музеи, библиотеки, архивы, приходские, народные и культурные музеи Эстонии, а также Хельсинки, Турку, Хямеенлинну в Финляндии и Латвию.

Проект финансируется Министерством внутренних дел и фондом Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Выставка в Нарве будет открыта до 20 сентября на 4-м этаже Нарвской центральной библиотеки. Посещение выставки бесплатное.