Римский вор попался на месте преступления, зачитавшись книгой о Гомере

Ловко забравшись на балкон с уже полным пакетом ранее похищенной дизайнерской одежды, он проник в комнату и намеревался было вновь хорошенько поживиться, но тут его внимание привлекла книга на прикроватной тумбочке.

Это была работа итальянского автора Джованни Нуччи, в которой тот рассматривает „Илиаду“ Гомера с точки зрения греческих богов и указывает на привязки знаменитой поэмы к современности, пишет Русская служба BBC.

Трудно сказать, что именно сыграло с Ликуори злую шутку — его любопытство, страсть к классике, уверенность, что он в квартире один, или что-то еще, но он присел и... зачитался, причем настолько, что не заметил, как проснулся хозяин квартиры, который вызвал полицию и застал врасплох грабителя, сидящего с книжкой на кровати.

Ликуори попытался сбежать, перепрыгнул на другой балкон, но тут его задержали подоспевшие полицейские.

Поначалу „интеллектуальный грабитель“, как его быстро окрестили итальянские СМИ, пытался оправдаться, утверждая, что у него была назначена встреча с одним из жителей дома и, ожидая его на крыше, Ликуори любовался видами Рима, но случайно поскользнулся, упал на балкон нижнего этажа, зашел в квартиру и заинтересовался книгой. Однако тот самый пакет с дизайнерской одеждой, с которой даже не были срезаны этикетки, выдал его с головой, и Ликуори в итоге предъявили обвинения в попытке ограбления и хранении ворованного.

Узнав об этой истории, автор книги, Джованни Нуччи, который по иронии судьбы живет в 300 метрах от местах ограбления, в интервью газете Il Messaggero заявил, что счастлив обрести нового читателя. „В первую очередь я хотел бы встретиться с этим человеком, пойманным с поличным, и подарить ему экземпляр своей книги, потому что его наверняка прервали в процессе, а я хотел бы, чтобы он смог дочитать ее до конца. Это, конечно, полный сюр, но при этом — очень человеческая история“.

К тому же, по словам Нуччи, его любимый бог — Гермес, покровитель литературы и… воришек, так что „все здесь очевидно“, пишет Русская служба BBC.