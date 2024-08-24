ФОТО | В семье Марта Хабера и Тайво Пиллера прибавление

Март Хабер, работающий в сфере дизайна интерьеров, неделю назад загрузил в свой Instagram фотографию только что родившегося щенка, подписав, что это новый член семьи. Щенок получил имя Минни. Март добавил, что с нетерпением ждет октября, когда можно будет забрать щенка домой.

Минни черно-коричнево-белого окраса. На опубликованном снимке щенка держат на ладони, куда оно прекрасно помещается. Свои поздравления по поводу нового члена семьи оставили в комментариях под снимком Шарлен Реннит, Кармен Касс, Трийн Лухатс и Рийна Пылдроос.

А вчера Хабер опубликовал в своей истории в Instagram новую фотографию щенка. На снимке видно, что новый член семьи уже открыл глазки и немного подрос. „Глаза Минни открылись“, — подписала фотографию Хабер.