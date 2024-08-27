Новый ИИ-редактор Google научился подделывать любые фото - и это плохие новости(2)
Новая модель смартфона Pixel 9 от компании Google получила редактор изображений Magic Editor, работающий на базе искусственного интеллекта. Он позволяет любому пользователю за несколько секунд добавить на фото любой сгенерированный объект. Заметить подделку практически невозможно.
Поддельные снимки четкие, полноцветные, очень реалистичные. Нет ни подозрительного размытия фона, ни лишних пальцев. Эти фотографии необычайно убедительные, и это очень плохие новости, считает The Verge.
Издание отмечает, что новую функцию можно будет легко использовать в корыстных целях для первоклассных фейков, создавая провокационные и „пропагандистские“ изображения. И подкрепляет несколькими примерами таких фотографий - оригиналом и продуктом ИИ. На одной из них, например, к снимку сидящей на полу девушки добавлены жгут, шприц с какой-то жидкостью и кокаиновые „дорожки“. На другой - к безобидной сцене с припаркованными у здания автомобилями добавлен разбитый мотоцикл и накрытое окровавленной тканью тело.
Теперь все изменится, пишет The Verge, - по умолчанию будет считаться, что фотография поддельная, потому что создать реалистичные и правдоподобные поддельные фотографии теперь проще простого.
Cамое опасное - то, что это явление почти наверняка станет нормой, поскольку аналогичные функции уже доступны на конкурирующих устройствах или появятся в ближайшем будущем.