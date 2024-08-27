Новый ИИ-редактор Google научился подделывать любые фото - и это плохие новости

Поддельные снимки четкие, полноцветные, очень реалистичные. Нет ни подозрительного размытия фона, ни лишних пальцев. Эти фотографии необычайно убедительные, и это очень плохие новости, считает The Verge.

Издание отмечает, что новую функцию можно будет легко использовать в корыстных целях для первоклассных фейков, создавая провокационные и „пропагандистские“ изображения. И подкрепляет несколькими примерами таких фотографий - оригиналом и продуктом ИИ. На одной из них, например, к снимку сидящей на полу девушки добавлены жгут, шприц с какой-то жидкостью и кокаиновые „дорожки“. На другой - к безобидной сцене с припаркованными у здания автомобилями добавлен разбитый мотоцикл и накрытое окровавленной тканью тело.

Теперь все изменится, пишет The Verge, - по умолчанию будет считаться, что фотография поддельная, потому что создать реалистичные и правдоподобные поддельные фотографии теперь проще простого.

Cамое опасное - то, что это явление почти наверняка станет нормой, поскольку аналогичные функции уже доступны на конкурирующих устройствах или появятся в ближайшем будущем.