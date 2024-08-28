В аквариуме в Сиднее жила всемирно известная пара пингвинов-геев. Одного из них усыпили из-за болезни

С тех пор их роман регулярно обыгрывается во время ежегодного сиднейского фестиваля Mardi Gras — самого масштабного прайда в Океании.

О паре пингвинов-гомосексуалов упоминалось в австралийских школьных учебниках и в сериале Netflix „Нетипичный“.

В аквариуме Sea Life заявили, что Сфен оказал огромное влияние на весь мир, став символом равенства в мире живой природы, пишет Русская служба BBC.

В последнее время здоровье пингвина заметно пошатнулось, и в начале августа команда ветеринаров приняла трудное решение усыпить Сфена, чтобы избавить его от боли и дискомфорта.

„Смерть Сфена — душераздирающая утрата для колонии пингвинов, команды аквариума и всех, кого вдохновила история Сфена и Мэджика“, — говорится в заявлении генерального директора Sea Life Ричарда Дилли.

Партнер Сфена Мэджик на три года младше, сейчас ему восемь лет. По словам сотрудников аквариума, они показали Мэджику тело птицы, чтобы помочь ему понять, что Сфен не вернется.

Увидев своего мертвого друга, Мэджик начал петь, рассказывают зоологи, и его песню подхватила вся колония пингвинов сиднейского аквариума.

„Сейчас внимание нашей команды сосредоточено на Мэджике, который скоро начнет готовиться к своему первому сезону размножения без Сфена“, — говорит Ричард Дилли.

Приемные птенцы Сфена и Мэджика — Лара и Клэнси — находятся в этом же аквариуме.

Папуанские пингвины — субантарктический вид, в среднем живут от 12 до 13 лет. Они известны своей моногамностью и склонностью к романтическим отношениям.

Мэджик и Сфен были вместе шесть лет. Сотрудники впервые заметили притяжение между ними, когда увидели, как они кланяются друг другу: в мире пингвинов поклоны являются одним из способов флирта.

На сайте аквариуме выставлена доска соболезнований, где желающие могут оставить записи в память о Сфене, пишет Русская служба BBC.

„Сфен и Мэджик были символами равенства. Мое сердце разрывается, когда я думаю о том, что испытывают служащие аквариума Sea Life Sydney“, — написал давний фанат гей-пары Марк.

„Ты так многому научил мир. Мы никогда не забудем тебя, Хабиби“, — добавил другой пользователь Рэч, используя арабское выражение нежности.