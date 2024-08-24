ВИДЕО | Роналду установил рекорд на YouTube - миллион подписчиков за полтора часа
Португальский футболист Криштиану Роналду уже несколько лет входит в топ самых популярных людей в Instagram (636 млн подписчиков). 21 августа спортсмен начал вести официальный канал на YouTube - и тут же побил рекорд. Меньше, чем за сутки на него уже подписались 17 миллионов пользователей. То ли еще будет.
Свой первый миллион подписчиков на видеохостинге Роналду получил за полтора часа существования канала, что означает, что футболист уже получил так называемую „золотую“ кнопку YouTube. И это произошло быстрее, чем когда-либо за всю историю хостинга.
Достижением он сразу похвастался в Instagram, поблагодарив подписчиков. Больше всего „золотой“ кнопке радовались дети футболиста.
Канал был зарегистрирован еще 8 июля, но видеоролики там стали появляться только 21 августа - и сразу привлекли огромное внимание. На момент написания заметки на канале было размещено 19 видео.