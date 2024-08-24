ВИДЕО | Роналду установил рекорд на YouTube - миллион подписчиков за полтора часа

Португальский футболист Криштиану Роналду уже несколько лет входит в топ самых популярных людей в Instagram (636 млн подписчиков). 21 августа спортсмен начал вести официальный канал на YouTube - и тут же побил рекорд. Меньше, чем за сутки на него уже подписались 17 миллионов пользователей. То ли еще будет.