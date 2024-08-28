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28.08.2024, 18:07

Не читайте на ночь. 10 книг, которые могут по-настоящему испугать, и это не Стивен Кинг

 
Life
ФОТО: serpeblu | Shutterstock

Любите хорроры и ищете хороший роман в жанре ужасов? В любой подборке вам предложат книги Стивена Кинга, но есть много других замечательных писателей, которые предлагают новые произведения, от которых бегут мурашки по коже и стынет кровь.

В жанре хоррор-романов множество различных поджанров — книги о призраках, сумасшедших культах или психопатах. Среди такого многообразия каждый найдет что-то ему по душе. Предлагаем подборку из десяти книг, которые не рекомендуется читать на ночь.

„Судные дни“

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