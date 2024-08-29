Русский культурный центр приглашает всех на большой хоровой концерт
В субботу, 21 сентября, Русский культурный центр приглашаем всех почитателей хорового пения на Большой хоровой концерт, в котором примут участие детские и взрослые коллективы Таллинна.
Гостей ждёт насыщенная и разнообразная программа, адресованная широкой публике, — от детей до зрителей преклонного возраста: детская опера, выставки, лекции, концерты хоровой и народной музыки.
В большом хоровом концерте примут участие детские и взрослые коллективы Таллинна: смешанный хор „Русь“, камерный хор „Элегия“, хоровая студия Центра русской культуры „Аллегро“, хор Таллиннского Линнамяэского русского лицея (руководитель коллективов Светлана Заугарова), женский хор „Славянка“ (руководитель Алина Клочкова), женский хор Viva Musica (руководитель Сергей Миронов), молодёжный хор Iterum Cantus (руководитель Наталья Юнкур), младший хор хоровой студии „Радуга“ таллиннского центра по интересам „Кулло“ (руководитель Галина Морозова-Ильенко), хор Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея и хор Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии (руководитель Людмила Сёмина).
Концерт состоится в Большом зале 21 сентября в 14:00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Общую программу мероприятий найдете здесь: https://www.facebook.com/events/1618633692331728