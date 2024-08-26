"Мы должны избавиться от Партии реформ": гитарист Прийт Юргенс покинул ряды EKRE и присоединился к центристам

„Сегодня, как отец троих детей, я знаю, что, кровь из носа, но мы должны избавиться от Партии реформ“, - написал Юрьенс на своей странице в Facebook.

"Если Центристская партия - единственная партия, кто может что-то сделать, если у Центристской партии действительно есть ясная цель, мировоззрение и задачи, то пусть будет так. Я тоже присоединяюсь к этой партии и доверяю. Потому что, давайте будем честными, у нас больше никого другого нет“, — заявил Юрьенс.