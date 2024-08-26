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26.08.2024, 08:58

"Мы должны избавиться от Партии реформ": гитарист Прийт Юргенс покинул ряды EKRE и присоединился к центристам

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Гитарист Юрьенс вышел из партии EKRE и присоединился к Центристской партии, последовав примеру Яака Мадисона.
Гитарист Юрьенс вышел из партии EKRE и присоединился к Центристской партии, последовав примеру Яака Мадисона.
ФОТО: Erakogu

Гитарист Прийт Юрьенс, выступающий под псевдонимом Брэд Юрьенс, объявил, что присоединяется к Центристской партии.

„Сегодня, как отец троих детей, я знаю, что, кровь из носа, но мы должны избавиться от Партии реформ“, - написал Юрьенс на своей странице в Facebook.

„Я больше не могу этого терпеть“, — добавил он, имея в виду повышение налогов.

"Если Центристская партия - единственная партия, кто может что-то сделать, если у Центристской партии действительно есть ясная цель, мировоззрение и задачи, то пусть будет так. Я тоже присоединяюсь к этой партии и доверяю. Потому что, давайте будем честными, у нас больше никого другого нет“, — заявил Юрьенс.

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RusDelfi
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