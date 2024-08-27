Футболка за $24 млн. Самая дорогая в истории спортивная реликвия ушла с молотка

Бейб Рут — легендарный бейсболист, он сделал 714 хоум-ранов за свою необычайно продолжительную 22-летнюю карьеру. Большую ее часть — 15 лет — он провел на знаменитом стадионе „Янки“ в Бронксе, куда перебрался из соседнего Бостона.

Почти через столетие спортивная одежда Рута стала уходить с молотка за рекордные деньги. В 2012 году его джерси „Янкиз“ продали за 4,4 млн долларов, а в 2019 году — уже за 5,6 млн, пишет BBC.

Рекорд продержался три года, пока бывший полузащитник сборной Англии по футболу Стив Ходж не решился все же продать футболку аргентинца Диего Марадоны, которой тот поменялся с ним после легендарного четвертьфинала чемпионата мира 1986 года. Тогда Марадона сначала забил „рукой Бога“, а потом закатил и „гол столетия“ — уже ногой.

За футболку Марадоны выручили около 9 млн долларов, а спустя четыре месяца тот же аукционный дом Sotheby’s побил и этот рекорд, продав майку баскетболиста „Чикаго Буллз“ Майкла Джордана за 10 с лишним миллионов.

Но бейсбол в Америке ценят выше баскетбола и футбола, показал последний аукцион. Джерси Бейба Рута ушла с молотка за 24 млн долларов.

„Если бы это была картина, это все равно что купить Мону Лизу“, — сказал директор спортивных аукционов Heritage Auctions Крис Айви, пишет BBC.

Рут, которого многие считают лучшим бейсболистом всех времен и народов, помог „Янкиз“ выиграть семь чемпионских титулов Американской лиги и четыре Мировых серии. Он вышел на пенсию в 1935 году, а умер в 1948 году в возрасте 53 лет.

В проданной за рекордную сумму майке Рут сделал свой последний хоум-ран в Мировой серии под занавес карьеры в 1932 году в матче против „Чикаго Кабс“. „Янкиз“ в итоге выиграли серию со счетом 7:5.

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