ФОТО | Кейт Миддтлтон заметили на отдыхе в Шотландии

На фото, опубликованным Daily Mail, видно, как 42-летняя Кейт вместе с мужем и принцем Джорджем едет на воскресную службу в местной церкви. Судя по снимкам, принцесса была в приподнятом настроении и разговаривала со своим мужем, который вел машину.

В последний раз Кейт видели на финале Уимблдона в середине июля, где она была со своей дочерью Шарлоттой. После завершения летних Олимпийских игр в Париже она и Уильям также выпустили видео, в котором поблагодарили британских спортсменов за их достижения.

В церковь, которую постоянно посещает королевская семья, также пришли король Чарльз и королева Камилла. На службе присутствовали герцог и герцогиня Эдинбургские вместе со своим сыном.

Ежегодный отпуск в Балморале – традиция для членов королевской семьи, где они могут отдохнуть в спокойной сельской местности.