Легендарная рок-группа Oasis воссоединится спустя 15 лет и поедет в турне

Ноэль бросил Oasis в августе 2009 года после драки с Лиамом на фестивале под Парижем. С тех пор они ударились в сольные проекты, ни один из которых и близко не подошел к зениту славы, достигнутому братьями вместе.

„Умолкли пушки. Сошлись звезды. Закончилось великое ожидание. Приходите на концерты. По телеку не покажут“, — написали Галлахеры в инстаграме Oasis.

И добавили, что никакого особого толчка к примирению не было, а они „просто постепенно осознали, что время пришло“. И что новую музыку писать пока не собираются.

Концерты уже объявлены на июль и август 2025 года. Тур по Великобритании и Ирландии пройдет на аренах Лондона, Манчестера, Кардиффа, Эдинбурга и Дублина. Билеты поступят в продажу в 9 утра 31 августа.

А после этого Oasis собирается в тур по Европе.

В 2009 году Ноэль Галлахер заявил, что покидает группу из-за того, что больше не может работать со своим братом Лиамом.

Отношения вокалиста группы Лиама Галлахера и его старшего брата Ноэля, автора большинства текстов Oasis и гитариста, были непростыми с момента образования команды в 1991 году в Манчестере.

Oasis стали одной из наиболее коммерчески успешных британских рок-групп: мировые тиражи их альбомов превысили 50 млн экземпляров.

В середине 1990-х годов Oasis стала лидером течения в британской музыке, получившего название „бритпоп“.