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26.08.2024, 12:30

ФОТО | Самая обаятельная и привлекательная! На гламурном гала-вечере короновали победительницу конкурса „Миссис Эстония 2024“

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Missis Estonia 2024
Missis Estonia 2024
ФОТО: Anton Klink

В воскресенье, 25 августа, в Кадриоргском дворце прошел конкурс „Миссис Эстония“, на котором заветные короны вручались в различных категориях. Один из престижных титулов урвала себе бывшая подружка Бригитте Сюзанне Хунт.

За главный титул „Миссис Эстония 2024“ боролись десять женщин в возрасте 25-44 лет. Победительницей стала Кадри Леэн Роос, которую пришли поздравить несколько предыдущих „Миссис Эстония“.

Missis Estonia 2024

Титул „Миссис Эстония Классик“, за который боролись пять красавиц возрастом 45-67 лет, завоевала юрист Мерике Роозилехт.

Missis Estonia 2024

Три женщины боролись за титул „Фигуристая Миссис Эстония“. Победу одержала Диана Тенисте - дочь эстонской королевы уколов красоты Марью Карин и бывшая подружка Бригитте Сюзанне Хунт.

Missis Estonia 2024

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