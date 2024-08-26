26.08.2024, 12:30
ФОТО | Самая обаятельная и привлекательная! На гламурном гала-вечере короновали победительницу конкурса „Миссис Эстония 2024“(8)
ФОТО: Anton Klink
В воскресенье, 25 августа, в Кадриоргском дворце прошел конкурс „Миссис Эстония“, на котором заветные короны вручались в различных категориях. Один из престижных титулов урвала себе бывшая подружка Бригитте Сюзанне Хунт.
За главный титул „Миссис Эстония 2024“ боролись десять женщин в возрасте 25-44 лет. Победительницей стала Кадри Леэн Роос, которую пришли поздравить несколько предыдущих „Миссис Эстония“.
Титул „Миссис Эстония Классик“, за который боролись пять красавиц возрастом 45-67 лет, завоевала юрист Мерике Роозилехт.
Три женщины боролись за титул „Фигуристая Миссис Эстония“. Победу одержала Диана Тенисте - дочь эстонской королевы уколов красоты Марью Карин и бывшая подружка Бригитте Сюзанне Хунт.
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