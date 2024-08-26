ФОТО | Поддержка от любящей жены! Луиза Рыйвас активно болела за участвовавшего в Ironman Таави Рыйваса

Уже в субботу вечером депутат Рийгикогу Луиза Рыйвас поделилась в Instagram, что приготовила вкусный ужин для своего мужа Таави - „будущего участника Ironman“.

На фотографиях, которыми политик поделилась в социальных сетях, она запечатлен на трассе, болеющей за своего мужа. „Всего несколько минут, и все эти молодцы и любители спорта будут на трассе...“ - похвалила Луиза.

Луиза также поделилась прекрасным снимком мужа перед началом заплыва: на Таави гидрокостюм и оранжевая шапочка для плавания, как и на всех его товарищах по триатлону. На лице мужчины улыбка, что говорит о том, что он наслаждается испытанием.

Луиза Рыйвас и сама участвовала в Ironman в предыдущие годы, но в этом году решила наблюдать за соревнованиями со стороны.

„Я думаю, что завершение Ironman было для меня огромным проявлением силы воли“, - рассказала Луиза порталу ERR в 2021 году после того, как впервые завершила Ironman. В общей сложности триатлон занял у Луизы семь часов и три минуты.