Президент Франции и Еврокомиссия прокомментировали задержание Дурова. Его обвиняют в причастности к 12 преступлениям

По словам Макрона, написавшего сообщение в соцсети X, задержание Дурова проведено в рамках продолжающегося судебного расследования.

„В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в границах, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав. Соблюдение закона возложено на суды, обладающие полной независимостью“, — заявил Макрон. Он сказал, что читает ложную информацию об аресте Дурова, не уточнив, в чём она заключается.

„Франция как никогда привержена свободе слова и коммуникации, инновациям и предпринимательству. И будет оставаться таковой“, — заверил президент страны. По его словам, арест Дурова „ни в коем случае не является политическим решением“.

В Еврокомиссии каналу Euronews сообщили, что ситуация с Дуровым не имеет отношения к закону ЕС, регулирующему социальные сети и интернет-сервисы. Закон, в частности, возлагает на сервисы ответственность за публикующийся в них нелегальный контент и обязывает их вести тщательную модерацию.

В августе в ЕС вступили поправки к закону о соцсетях, увеличивающие их ответственность за модерацию. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз изучает, применим ли новый закон к Telegram — мессенджер заявляет, что у него 41 миллион активных пользователей в странах Союза, для применения более строгих правил регулирования необходимо, чтобы у сервиса было 45 миллионов активных пользователей.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа вечером в субботу. Обвинение ему не предъявлено. Тем не менее в Еврокомиссии каналу Euronews заявили, что Евросоюз готов сотрудничать с правоохранительными органами Франции, если в этом возникнет необходимость.

Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в бездействии в связи с финансовыми и киберпреступлениями, которые совершают с помощью платформы. Об этом, как передает Reuters, заявил официальный представитель полиции Франции.

Расследование в отношении Дурова ведут отдел по борьбе с киберпреступлениями и управление по борьбе с мошенничеством, пишет „Медуза“.