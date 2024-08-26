Президент Франции и Еврокомиссия прокомментировали задержание Дурова. Его обвиняют в причастности к 12 преступлениям
Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Евросоюза, Еврокомиссия, прокомментировали арест основателя Telegram Павла Дурова. Макрон заявил, что дело не является политическим, Еврокомиссия отказалась связывать его с принятым недавно законом ЕС о цифровой безопасности. Об этом сообщает „Радио Свобода“.
По словам Макрона, написавшего сообщение в соцсети X, задержание Дурова проведено в рамках продолжающегося судебного расследования.
„В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в границах, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав. Соблюдение закона возложено на суды, обладающие полной независимостью“, — заявил Макрон. Он сказал, что читает ложную информацию об аресте Дурова, не уточнив, в чём она заключается.
„Франция как никогда привержена свободе слова и коммуникации, инновациям и предпринимательству. И будет оставаться таковой“, — заверил президент страны. По его словам, арест Дурова „ни в коем случае не является политическим решением“.
В Еврокомиссии каналу Euronews сообщили, что ситуация с Дуровым не имеет отношения к закону ЕС, регулирующему социальные сети и интернет-сервисы. Закон, в частности, возлагает на сервисы ответственность за публикующийся в них нелегальный контент и обязывает их вести тщательную модерацию.
В августе в ЕС вступили поправки к закону о соцсетях, увеличивающие их ответственность за модерацию. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз изучает, применим ли новый закон к Telegram — мессенджер заявляет, что у него 41 миллион активных пользователей в странах Союза, для применения более строгих правил регулирования необходимо, чтобы у сервиса было 45 миллионов активных пользователей.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа вечером в субботу. Обвинение ему не предъявлено. Тем не менее в Еврокомиссии каналу Euronews заявили, что Евросоюз готов сотрудничать с правоохранительными органами Франции, если в этом возникнет необходимость.
Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в бездействии в связи с финансовыми и киберпреступлениями, которые совершают с помощью платформы. Об этом, как передает Reuters, заявил официальный представитель полиции Франции.
Расследование в отношении Дурова ведут отдел по борьбе с киберпреступлениями и управление по борьбе с мошенничеством, пишет „Медуза“.
Дуров до сих пор находится под стражей, отметил представитель полиции.
Прокуратура Парижа сообщила об обвинениях основателя Telegram Павла Дурова в 12 преступлениях.
В том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп, отказе передать по запросам правоохранительных органов информацию, необходимую для проведения расследований, соучастии в хранении порнографического контента с несовершеннолетними, соучастии в распространении наркотиков, соучастие в киберпреступлениях, соучастии в мошенничестве в составе организованных преступных группировок.
Дело против основателя Telegram Павла Дурова связано с плохой модерацией контента в мессенджере, в особенности, связанного с детской порнографией. Об этом в социальной сети LinkedIn заявил генеральный секретарь французского агентства Ofmin Жан-Мишель Берниго. Агентство занимается предотвращением преступлений против детей и выдало ордер, по которому был в субботу задержан Дуров.
„В основе этого дела лежит отсутствие модерации и сотрудничества со стороны платформы (насчитывающей почти 1 миллиард пользователей), особенно в борьбе с детской порнографией“, — написал в соцсети Берниго. Официально его агентство причины задержания не комментировало.
Берниго рекомендовал подписчикам посмотреть документальный фильм о распространении педофильского контента в „Инстаграме“, чтобы „лучше понимать проблему“.
В Telegram сообщили, что идея, что владелец мессенджера должен нести ответственность за его злонамеренное использование является „абсурдной“ и заверили в исполнении норм ЕС.
Дуров создал мессенджер Telegram в 2013 году. Это четвёртый по популярности мессенджер в мире, число его активных пользователей оценивается создателем в 950 миллионов. Мессенджер оценивается в 30 миллиардов долларов, состояние его создателя — в 15 миллиардов. Он гражданин России, Франции, Объединённых Арабских Эмиратов и Федерации Сент-Китс и Невис.
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