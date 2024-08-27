Кэтрин отметила, что об их отношениях много говорят из-за большой разницы в возрасте. „Это породило множество вопросов и преждевременных мнений. На самом деле, все очень просто, не космическая наука. Когда мы впервые встретились с Олегом, я была очарована его джентльменским характером, который сегодня воспринимается скорее как клише из старых романов, чем как реальность. С ним очень интересно разговаривать о самых разных вещах, и я ценю в людях то, что они не говорят у других за спиной, а живут своей жизнью, занимаются своими делами и достигают своих целей“.

„Олег - целеустремленный человек, который знает, чего хочет от жизни, и эта целеустремленность вдохновляет меня на дальнейшие действия. Наши отношения не нуждаются в одобрении окружающих, потому что мы оба знаем, чего хотим, и твердо стоим за свои решения. Наши отношения основаны на глубокой любви, уважении и взаимной поддержке. Возраст - это незначительная цифра, когда отношения основаны на любви, понимании и общих стремлениях“, - добавила она.

Кэтрин восхищается искренней заботой Олега, а также самоотверженностью, с которой он работал над Айдуским ветропарком, который является не просто очередным парком ветряков, а имеет гораздо более глубокое значение. „Это триумф мечты, видения, изобретательности, решимости и командной работы. Все эти слова прекрасно описывают стремление Олега сделать наше будущее и будущее будущих поколений лучше, экологичнее и энергоэффективнее. Я искренне надеюсь, что Айдуский парк ветряков всегда будет оставаться символом вдохновения для всех нас, показывая, что с мечтой, решимостью и настойчивостью возможно все, даже если иногда это кажется невозможным. Я надеюсь, что завершение строительства этого парка вдохновит всех нас на уверенное преодоление трудностей и на смелые шаги во имя лучшего будущего“, - говорит девушка.