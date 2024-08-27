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27.08.2024, 15:00

Канцелярия президента раскрыла, во сколько обошелся визит Алара и Сирье Карис на Олимпиаду в Париж

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Алар и Сирье Карис на Олимпиаде в Париже
Алар и Сирье Карис на Олимпиаде в Париже
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В конце июля президентская чета Алар Карис и Сирье Карис посетила Париж в рамках Олимпийских игр. У них была возможность встретиться с эстонской делегацией в Олимпийской деревне, познакомиться со спортсменами и членами олимпийской делегации, а также принять участие в других встречах. Во сколько обошелся визит президентской четы в Париж?

Президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис находились в Париже в течение нескольких дней во время Олимпийских игр. Во время официального визита у них было запланировано несколько мероприятий. После Олимпиады журнал Kroonika обратился в канцелярию президента, чтобы узнать, во сколько обошелся визит президентской четы на Олимпиаду в Париж и какая программа у них была в Париже. Теперь канцелярия президента сделала необходимые подсчеты и может подробнее рассказать о поездке президентской четы во Францию.

„Посещение главой эстонского государства Олимпийских игр, где выступают эстонские спортсмены, стало традицией. Президент Алар Карис посетил церемонию открытия Олимпийских игр по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. В рамках церемонии открытия под эгидой президента Макрона и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха состоялся саммит, посвященный развитию физической активности, здоровья и образования детей „Спорт и устойчивое развитие““, - прокомментировала Kroonika пресс-секретарь канцелярии президента Эпп-Маре Кукемелк.

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