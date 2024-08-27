Канцелярия президента раскрыла, во сколько обошелся визит Алара и Сирье Карис на Олимпиаду в Париж(3)
В конце июля президентская чета Алар Карис и Сирье Карис посетила Париж в рамках Олимпийских игр. У них была возможность встретиться с эстонской делегацией в Олимпийской деревне, познакомиться со спортсменами и членами олимпийской делегации, а также принять участие в других встречах. Во сколько обошелся визит президентской четы в Париж?
Президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис находились в Париже в течение нескольких дней во время Олимпийских игр. Во время официального визита у них было запланировано несколько мероприятий. После Олимпиады журнал Kroonika обратился в канцелярию президента, чтобы узнать, во сколько обошелся визит президентской четы на Олимпиаду в Париж и какая программа у них была в Париже. Теперь канцелярия президента сделала необходимые подсчеты и может подробнее рассказать о поездке президентской четы во Францию.