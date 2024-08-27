Канцелярия президента раскрыла, во сколько обошелся визит Алара и Сирье Карис на Олимпиаду в Париж

Президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис находились в Париже в течение нескольких дней во время Олимпийских игр. Во время официального визита у них было запланировано несколько мероприятий. После Олимпиады журнал Kroonika обратился в канцелярию президента, чтобы узнать, во сколько обошелся визит президентской четы на Олимпиаду в Париж и какая программа у них была в Париже. Теперь канцелярия президента сделала необходимые подсчеты и может подробнее рассказать о поездке президентской четы во Францию.