Папарацци запечатлели 51-летнюю Кэмерон Диас за нежным поцелуем с мужем
Американская актриса и модель Кэмерон Диас почти 10 лет счастлива в браке с рок-музыкантом Бенджи Мэдденом. Спустя пять лет после свадьбы, в январе 2020 года, звезда комедийного фильма „Маска“ впервые стала мамой. У артистки и вокалиста группы Good Charlotte родилась дочь, которую они назвали Рэддикс. А в марте этого года Кэмерон и Бенджи вновь стали родителями. На этот раз в звездной семье появился мальчик.
Накануне папарацци запечатлели актрису и музыканта на семейной прогулке с малышом. В объективах уличных фотографов 51-летняя Кэмерон предстала в максимально естественном виде. На телезвезде была простая черная рубашка с глубоким вырезом и зеленый кардиган. Диас собрала волосы в высокий хвост и примерила очки с темной оправой. Из аксессуаров на ней были лишь крошечные сережки. Избранник артистки Бенджи предпочел рубашку с короткими рукавами и кепку в тон кофточки супруги.
В какой-то момент актриса нежно поцеловала любимого мужа в губы. После этого супруги продолжили свой променад по Монтесито.
Соответствующими снимками поделились журналисты издания Daily Mail.