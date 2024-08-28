Папарацци запечатлели 51-летнюю Кэмерон Диас за нежным поцелуем с мужем

Американская актриса и модель Кэмерон Диас почти 10 лет счастлива в браке с рок-музыкантом Бенджи Мэдденом. Спустя пять лет после свадьбы, в январе 2020 года, звезда комедийного фильма „Маска“ впервые стала мамой. У артистки и вокалиста группы Good Charlotte родилась дочь, которую они назвали Рэддикс. А в марте этого года Кэмерон и Бенджи вновь стали родителями. На этот раз в звездной семье появился мальчик.