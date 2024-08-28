Не упусти шанс! В Ида-Вирумаа снимают американский сериал. Требуются актеры массовки, семьи с детьми и даже собаки
Heads Up Casting объявила набор актёров массовки для съёмок нового американского телесериала, который создается в сотрудничестве с продюсерской компанией Münchhausen. Heads up casting приглашает жителей Ида-Вирумаа поучаствовать в съемках интересного американского сериала. Компания ищет мужчиг, женщин, дружелюбных собак, а также семей с детьми.
Организаторы ищут мужчин и женщин в возрасте от 18 до 80 лет. Съёмки пройдут в Ида-Вирумаа с 24 по 27 сентября. Участие в съёмках будет оплачиваться в зависимости от типа роли и затраченного времени: гонорар варьируется от 60 до 100 евро.
Кроме того, на съёмочные дни 24 и 27 сентября требуются массовки с детьми в возрасте от 5 до 12 лет, а также для участия в некоторых сценах приглашаются владельцы дружелюбных собак. На 27 сентября компания также ищет участников с автомобилями 1995–2015 годов выпуска.
Организаторы обращают внимание, что в случае участия детей также необходимо заполнить анкету на каждого из них. Если кандидат планирует приехать на съёмки со своей собакой или автомобилем, об этом следует указать в разделе „КОММЕНТАРИИ“ анкеты.
Анкету можно заполнить, пройдя по ссылке.