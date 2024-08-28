28.08.2024, 15:30
ВИДЕО | Не пропустите премьеру нового сезона передачи „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“
ФОТО: Erakogu
Программа „Стиль Жизни“ вновь вместе с вами, ведь это целый мир в котором никогда не бывает скучно!
„На протяжении уже более 300 выпусков мы путешествуем по всему миру, получаем только самые яркие впечатления и захватывающие эмоции! Держим вас в курсе потрясающих событий и открываем новые модные горизонты!“
Встречайте новый сезон популярного проекта „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ по воскресеньям в 11 утра и после 10 вечера на TV3+