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28.08.2024, 15:30

ВИДЕО | Не пропустите премьеру нового сезона передачи „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“

 
ФОТО: Erakogu

Программа „Стиль Жизни“ вновь вместе с вами, ведь это целый мир в котором никогда не бывает скучно!

„На протяжении уже более 300 выпусков мы путешествуем по всему миру, получаем только самые яркие впечатления и захватывающие эмоции! Держим вас в курсе потрясающих событий и открываем новые модные горизонты!“

Встречайте новый сезон популярного проекта „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ по воскресеньям в 11 утра и после 10 вечера на TV3+

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