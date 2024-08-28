Politico: власти Франции выдали ордер на арест Николая Дурова — брата Павла Дурова

Ордер на арест Николая Дурова выдан по тому же делу, по которому был задержан его брат.

Из этого Politico делает вывод, что расследование Франции в отношении Telegram „носит более масштабный характер и началось на несколько месяцев раньше, чем предполагалось ранее“. Ранее сообщалось, что расследование в отношении мессенджера было начато в июле.

Ордера на арест были выданы по делу о „соучастии в хранении, распространении или предложении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних“, цитирует издание документ. В нем говорится, что ордера выдали после того, как мессенджер „не дал ответа“ на судебный запрос об идентификации пользователя Telegram, который подозревается в том, что принуждал несовершеннолетних девочек отправлять „самостоятельно изготовленную детскую порнографию“. По данным следствия, подозреваемый также утверждал, что изнасиловал ребенка.

В документе подчеркивается, что Telegram „практически не сотрудничает“ как с французскими, так и с европейскими властями.

„Нет никаких предположений о том, что кто-либо из братьев Дуровых был непосредственно вовлечен в какую-либо незаконную деятельность, выявленную следствием“, — отмечается в публикации Politico.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Прокуратура Парижа через два дня опубликовала пресс-релиз, из которого следовало, что Дуров задержан в рамках уголовного расследования в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления. Статус самого Дурова в деле неизвестен.

Николай Дуров — сооснователь Telegram.