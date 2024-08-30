ВИДЕООПРОС | „Волнуемся перед новым коллективом“. Готовы ли подростки к учебному году?

Подготовка к школе — это прежде всего поиск тетрадей, обложек, карандашей и ручек. Как всегда, магазины переполнены выбором разноцветного, клетчатого и полосатого, и все это привычно влетает в копеечку. Как определяются в своем выборе студенты и школьники?

„Ручки, тетрадки, а остальное по ходу дела“, - делятся секретом студентки первого курса университета.

„В первую очередь, тетради и ручки, потому что это база“, - вторит им молодой человек.

Перед 1 сентября многие подростки, дети и их родители испытывают чувство тревоги. Такие чувства обычно основаны на представлениях ребенка о потенциальных ситуациях, которые могут приключиться. Хотя на самом деле это только игра воображения.

„Сейчас волнуемся, потому что мы идем в университет и ничего не знаем! Чем ближе, тем более волнительно!“ - признаются в своих переживаниях девушки.

„Перед новым коллективом (волнуюсь). Потому что ты не знаешь, какими ребята будут, что можно от них ожидать“, - сказал будущий студент университета.

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