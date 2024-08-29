ФОТО | Садовод Юри Ратас похвастался урожаем: хоть и не очень много, но все выращено своими руками!

Ратас опубликовал в социальных сетях фотографию своего осеннего урожая. На фотографии изображены различные сорта картофеля, огурцы, ведро ягод, виноград, различные виды помидоров, яблоки и ягоды облепихи.

Хотя разнообразие урожая на фото кажется обильным, сам Ратас довольно скромно описывает его. „Хоть и не очень много, но все заботливо выращено своими руками так что я доволен и тем неольшим, что есть“, - пишет он на своей странице в Instagram.

Похоже, что урожаем ягод евродепутат доволен. „В перерывах между сбором аронии я собираю листья черной смородины и вишни, чтобы приготовить сироп из аронии. Особенно меня радует облепиха, которую когда-то посадил мой отец, и которая в этом году дала особенно хороший урожай“, - добавил Ратас.

В конце мая этого года Юри Ратас был признан инфлюэнсером года по версии журнала Kroonika за свои милые посты в социальных сетях. Тогда он сказал, что является заядлым создателем и потребителем контента, но осознает, что социальные сети не заменят реальной жизни. Сегодня у него более 38 500 подписчиков в Instagram.