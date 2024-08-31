СЕГОДНЯ | Большой семейный день и новая комната страха „Зомбилэнд!“: на парковку Lasnamäe Centrum привезут аттракционы

В парке развлечений Sky Tivoli будут представлены более 15 аттракционов для всей семьи. Специально к началу учебного года парк Sky Tivoli привозит, как новые, так и уже полюбившиеся аттракционы для всей семьи.

В лунопарке будут представлены:

Booster высотой в 30 метров и скоростью в 60 км/ч,

Extreme высотой в 14 метров

Autodrom с площадкой почти в 300 квадратных метров, где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч.

А также совершенно новую для странах Балтии комнату страха - Zombieland.

Кроме того, в Sky Tivoli вы найдете такие аттракционы, как Shrek, Labirünt, Luiged, Avengers, Space Mission, Sky Jump, Loterii, Batuudid, а также многие другие.

Каждые выходные в Sky Tivoli будут проходит различные бесплатные мероприятия и фестивали.

31 августа - мероприятие для всей семьи „Tere, kool!“

7 сентября - фестиваль уличной еды „Suur Lasnamäe Toidutänav“

Sky Tivoli MEGAPARK открыт с 30 августа по 15 сентября.

Часы работы:

Понедельник - Пятница 15:00 - 21:00

Суббота - Воскресенье 12:00 - 22:00