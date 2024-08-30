30.08.2024, 14:02
Резиновые фаллоимитаторы и розовые вибраторы рядом с тонометром: товарный ассортимент шокировал посетительницу Prisma(21)
ФОТО: Lugejate foto
В редакцию портала Bublik написала обескураженная мать двоих детей. Ее поход в магазин Prisma с дочерью закончился неловкой находкой и повисшими в воздухе вопросами.
„Уважаемая редакция Delfi,- начала свое письмо Ирина. - Хочу выразить свое крайнее возмущение в связи с инцидентом, который произошел со мной в одном из местных супермаркетов Prisma. Недавно я зашла в этот магазин, чтобы купить соплеотсос для своего младшего ребёнка. К моему ужасу, на одном ряду с тонометрами, градусниками и прочими медицинскими девайсами, я наткнулась на ряд с фаллическими игрушками для взрослых и вибраторами“.
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