Резиновые фаллоимитаторы и розовые вибраторы рядом с тонометром: товарный ассортимент шокировал посетительницу Prisma

„Уважаемая редакция Delfi,- начала свое письмо Ирина. - Хочу выразить свое крайнее возмущение в связи с инцидентом, который произошел со мной в одном из местных супермаркетов Prisma. Недавно я зашла в этот магазин, чтобы купить соплеотсос для своего младшего ребёнка. К моему ужасу, на одном ряду с тонометрами, градусниками и прочими медицинскими девайсами, я наткнулась на ряд с фаллическими игрушками для взрослых и вибраторами“.

„Самое неприятное, что моя старшая дочь, которая была со мной, увидела это всё своими глазами. У нее возникло очень много вопросов, на которые я не была готова ответить так сразу. Я считаю, что такие товары не должны продаваться в продуктовом магазине, где покупатели ожидают увидеть только продукты питания и товары первой необходимости, а не интимные товары. Это совершенно неподходящее место для их реализации, особенно если учесть, что такие вещи могут оказаться на виду у детей. Существуют специализированные пункты продаж“,-посетовала посетительница Prisma.