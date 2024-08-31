Музыканты ABBA заявили, что Трамп незаконно использует песни группы в предвыборной кампании

Как сообщает шведская газета Svenska Dagbladet, в июле песни и видеоклипы АВВА (Money, Money, Money, Dancing Queen и другие) были использованы в ходе предвыборного митинга Трампа с избирателями в Миннесоте.

„Вместе с участниками ABBA мы обнаружили видеоролики, в которых музыка ABBA используется на [предвыборных] мероприятиях Трампа, и поэтому мы потребовали немедленно прекратить подобное ее использование“, цитирует Reuters заявление звукозаписывающей компании Universal Music Group.

Согласно заявлению UMG, никаких разрешений или лицензий представителям штаба Трампа не выдавалось, пишет Русская служба BBC.

ABBA — далеко не первые музыканты (или их наследники), публично высказавшие свои возражения против использования своей музыки в рамках избирательной кампании Дональда Трампа.

С аналогичным заявлением выступили на этой неделе в социальных сетях музыканты Foo Fighters, также заявив, что не давали штабу Трампа разрешения использовать мегахит группы, песню My Hero, на одном из его митингов.

В то же время Independent приводит слова представителей Трампа, утверждающего, что соответствующее разрешение на использование песни в штабе есть.

В прошлом месяце о „несанкционированном“ использовании клипа на песню My Heart Will Go On заявили представители Селин Дион.

Семья покойного соул-певца Айзека Хейза также потребовала от Трампа прекратить исполнение его песни „Hold On, I’m Coming“ и запросила 3 млн долларов в качестве компенсации.

В марте семья Шинейд О’Коннор потребовала прекратить исполнение ее песни „Nothing Compares 2 U“, заявив, что сама певица была бы категорически против.

С похожими заявлениями ранее также выступали Адель, REM, Rolling Stones и некоторые другие музыканты — впрочем, с весьма ограниченным успехом, пишет Русская служба BBC.

В США организаторы политических мероприятий должны получать лицензию на использование музыки от организации BMI, предоставляющей им доступ к более чем 20 миллионам треков.

Артисты и издатели могут попросить исключить их музыку из списка, но, похоже, организаторы редко проверяют базу данных, чтобы убедиться в наличии соответствующего разрешения.