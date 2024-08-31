Все на спорт! Управа района Ласнамяэ приглашает на бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

„Я рад сообщить, что после небольшого летнего перерыва мы возобновляем тренировки по скандинавской ходьбе в Ласнамяэ. Скандинавская ходьба гораздо эффективнее обычной ходьбы, поскольку последняя задействует только нижнюю часть тела. А вот при занятиях скандинавской ходьбой работает все тело, что очень положительно сказывается на здоровье. Я приглашаю всех жителей Ласнамяэ принять участие в тренировках под руководством опытного тренера“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.