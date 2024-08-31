Все на спорт! Управа района Ласнамяэ приглашает на бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе
В Ласнамяэ вновь запускаются подходящие для всех уровней подготовки бесплатные занятия по скандинавской ходьбе. В сентябре тренировки пройдут в парке Тондираба, а в октябре – в парке Паэ.
„Я рад сообщить, что после небольшого летнего перерыва мы возобновляем тренировки по скандинавской ходьбе в Ласнамяэ. Скандинавская ходьба гораздо эффективнее обычной ходьбы, поскольку последняя задействует только нижнюю часть тела. А вот при занятиях скандинавской ходьбой работает все тело, что очень положительно сказывается на здоровье. Я приглашаю всех жителей Ласнамяэ принять участие в тренировках под руководством опытного тренера“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
Тренировки в парке Тондираба пройдут в сентябре. Тренировки состоятся 4, 11, 18 и 25 сентября начало в 11 часов. Место встречи – на парковке ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14) рядом с тропой здоровья.
В парке Паэ все желающие смогут научиться правильной технике скандинавской ходьбы 2, 9, 16, 23 и 30 октября, начало в 11 часов. Место встречи – перед зданием управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
Участие и прокат инвентаря бесплатны. Предварительной регистрации не требуется.
Упражнения будут проходить на открытом воздухе, поэтому участников просят одеваться по погоде. При возникновении вопросов относительно тренировок информацию можно получить по телефону 645 7702.