Рыба с картошкой на вынос стала дороже, чем когда-либо, из-за инфляции. Фиш-энд-чипс - это основное блюдо в британских семьях с момента его появления в 19 веке. Но с ростом цен на рыбу, картофель и масло в последние годы оно теряет свою популярность.

Согласно новым данным Управления национальной статистики Великобритании, цены на фиш-энд-чипс росли быстрее всего по сравнению с другими популярными блюдами на вынос.

За последние пять лет средняя цена на порцию рыбы с картошкой фри увеличилась более чем на 50%.

Средняя цена на фиш-энд-чипс в стране достигла 9,88 фунта стерлингов (около 11,70 евро), поднявшись с 6,48 фунта стерлингов (7,67 евро) в июле 2019 года, то есть на 52%!

По сравнению с другими вариантами еды на вынос, это самое крупное подорожание за последние 5 лет. В первую пятерку по росту цен также вошли шашлыки (44%), курица с картошкой (42%), пицца (30%), индийские и китайские блюда (по 29%).

Согласно недавнему опросу YouGov, фиш-энд-чипс - второе по популярности блюдо в Великобритании, уступает лишь картошке фри как таковой. Завезенное в Великобританию испанскими и португальскими евреями, эмигрировавшими из Нидерландов, это блюдо набирало популярность в XX веке и оказалось одним из немногих продуктов, не подлежавших нормированию во время Второй мировой войны.

Резкий рост цен связан с подорожанием рыбы, в том числе из-за 35-процентного тарифа на импорт российских морепродуктов после 2022 года. Цены на картофель увеличились из-за низкой урожайности в Европе и растущей оплаты труда британских фермеров.

Еще один фактор роста цен на фиш-энд-чипс - энергоносители. За последние пять лет значительно подорожали как масло для жарки, так и электроэнергия, необходимая для работы фритюрниц. В 2022 году предельные цены на энергоносители были повышены компанией Ofgem, национальным регулятором в сфере энергетики на 54%.

Хотя фиш-энд-чипс по-прежнему остаются популярным блюдом не только в Великобритании, да и мире в целом, британцы не всегда предпочитают его другим.