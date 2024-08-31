ФОТО | Вот это шоу было! Смотрите, кто пришел на концерт Криса Нормана в Таллинне

На концерте Криса Нормана прозвучали золотые хиты, а также песни из нового альбома „Junction 55“.

„Юмор и физические упражнения помогают сохранять энергию. Хотя мне очень хотелось бы полениться, я заставляю себя ходить в спортзал и заниматься спортом“, - рассказал Крис, как ему удается сохранять хорошее телосложение, несмотря на преклонный возраст (73 года).

Крис Норман не нуждается в представлении, он хорошо известен по всему миру. Именно из-за его хрипловатого голоса группу, которая первоначально называлась Kindness, решили переименовать в Smokie (от английского smoke — дымный, копчёный, прокуренный) ).

Пик популярности Smokie приходится на конец 1970-х годов, когда вышел их альбом „The Montreux“, куда вошел мегахит того времени „Mexican Girl“.