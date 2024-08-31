Вайнона Райдер призналась, что в 20 лет стала жертвой сексуальных домогательств

Райдер подчеркнула, что с ней это происходило не так часто, как с начинающими актрисами, поскольку к 20 годам она уже была известна. Звезда не стала раскрывать имена тех людей, которые вели себя неподобающе по отношению к ней.

„У меня несколько сложных случаев с несколькими людьми, которые просто откровенно сексуально домогались меня. Это не было нападением. Но это было невероятно неуместно. Так что я действительно понимаю [, что испытывают жертвы домогательств]“, — сказала Райдер.

„Но я помню это чувство в голове: ты ведешь переговоры, думаешь о том, что произойдет, если ты что‑то скажешь. Ты думаешь об этом, пока этот человек ведет себя крайне жутко“, — добавила она.

Кроме того, по рассказам актрисы, в начале карьеры, в конце 1990-х и начале 2000-х годов, она чувствовала себя в черном списке Miramax из‑за встречи с соучредителем компании Харви Вайнштейном. Она не знает причину, но предполагает, что не нравилась продюсеру.