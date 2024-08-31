ВИДЕО | Премьера сезона и турецкое путешествие с программой „Стиль Жизни“
Встречайте новый сезон популярного проекта „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 1 сентября в 11:00 и в 22:30 на TV3+!
В новом сезоне мы продолжаем увлекательные и захватывающие путешествия, поэтому в этом выпуске программы „Стиль Жизни“ вместе с TEZ TOUR ESTONIA нас ждет увлекательное путешествие в Турцию!Узнаем все о эксклюзивном отдыхе в Ethno Belek Hotel и потрясающем зеленом оазисе Marti Myra Hotel.
Поcетим интересные уголки и достопримечательности Турции, насладимся экзотикой и настоящим экстримом, а также узнаем последние новинки модной индустрии от Instrumentarium!
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир путешествий и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!