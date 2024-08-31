ВИДЕО | Премьера сезона и турецкое путешествие с программой „Стиль Жизни“

В новом сезоне мы продолжаем увлекательные и захватывающие путешествия, поэтому в этом выпуске программы „Стиль Жизни“ вместе с TEZ TOUR ESTONIA нас ждет увлекательное путешествие в Турцию!Узнаем все о эксклюзивном отдыхе в Ethno Belek Hotel и потрясающем зеленом оазисе Marti Myra Hotel.