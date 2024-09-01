В Беларуси сочли „экстремистским“ клип „Ляписа Трубецкого“

В тексте произведения Янки Купалы „Хто ты гэткі?“ („Кто ты такой?“), положенного в основу текста песни, есть строки „Чым быць хочаш? - Не быць скотам...“ („Чем быть хочешь? - Не быть скотом“). Оно было написано во время национального пробуждения белорусского народа, когда белорусы стояли на распутье истории и стремились осознать, кто они и каково их место в этом мире. Стихотворение было впервые опубликовано в 1908 году в первой газете на белорусском языке „Наша Ніва“.