В Беларуси сочли „экстремистским“ клип „Ляписа Трубецкого“
В тексте произведения Янки Купалы „Хто ты гэткі?“, положенного в основу текста песни „Ляписа Трубецкого“, есть строки: „Чем быть хочешь? - Не быть скотом“, сообщает Deutsche Welle.
Суд Борисовского района Минской области признал „экстремистскими“ материалами видеоклип и текст песни панк-рок-группы „Ляпис Трубецкой“ „Не быць скотам“ („Не быть скотом“) на стихи народного поэта БССР Янки Купалы . Об этом решении, принятом еще 26 января, сообщило в пятницу, 30 августа, белорусское издание „Зеркало“.
В тексте произведения Янки Купалы „Хто ты гэткі?“ („Кто ты такой?“), положенного в основу текста песни, есть строки „Чым быць хочаш? - Не быць скотам...“ („Чем быть хочешь? - Не быть скотом“). Оно было написано во время национального пробуждения белорусского народа, когда белорусы стояли на распутье истории и стремились осознать, кто они и каково их место в этом мире. Стихотворение было впервые опубликовано в 1908 году в первой газете на белорусском языке „Наша Ніва“.
„Экстремистскими“ признали и тексты песен „Не жадаю“, „Лукашенко“ и „Уходи“
Кроме того, „экстремистскими“ были признаны тексты песен „Не жадаю“ („Не желаю“), „Лукашенко“ и „Уходи“.
„Не быць скотам“ впервые было исполнено в ноябре 2011 года. В 2014 году один из основателей группы Сергей Михалок объявил о роспуске „Ляписа Трубецкого“. Позднее, после начала войны РФ в Украине, группа возобновила деятельность.
Весной 2023 года Сергей Михалок и его новый „Ляпис Трубецкой“ провели очередной тур по странам Европы.