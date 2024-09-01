01.09.2024, 14:15
Gameboy Tetris проходит лечение в психиатрической клинике: я начинаю новый учебный год. Только вместо школы заново учусь жить
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший участник 5MINUS, рэпер Gameboy Tetris (Павел Бочаров), совсем недавно начавший сольную карьеру, разместил в пятницу в социальных сетях откровенное видео, в котором рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем.
„Сегодня 29 августа, и это моя новая, третья попытка приема антидепрессантов“, — признался рэпер в TikTok. „Я в Seewald [психиатрическая клиника - прим.ред.], и обычно период адаптации и все побочные эффекты проходят после двух недель [приема лекарства]. В принципе, можно сказать, что я начинаю новый учебный год. Только вместо школы я заново учусь жить“.
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