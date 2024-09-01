Gameboy Tetris проходит лечение в психиатрической клинике: я начинаю новый учебный год. Только вместо школы заново учусь жить

„Сегодня 29 августа, и это моя новая, третья попытка приема антидепрессантов“, — признался рэпер в TikTok. „Я в Seewald [психиатрическая клиника - прим.ред.], и обычно период адаптации и все побочные эффекты проходят после двух недель [приема лекарства]. В принципе, можно сказать, что я начинаю новый учебный год. Только вместо школы я заново учусь жить“.

„Сегодня я не спал всю ночь. Бабушка Вера из пятой палаты до утра просидела на диване в коридоре. Она утверждала, что за ней приехали две машины и ждут ее перед зданием больницы. Не знаю, зачем я вообще выглянул в окно — это звучало так правдоподобно“, — рассказал Gameboy Tetris об окружающей его в данный момент обстановке. „К сожалению, там никого не было. Грустно“.