ФОТО | Радостный и счастливый: Павла Дурова заметили на прогулке в Париже с привлекательной спутницей

Издание отмечает, что на прогулке по Елисейским полям в париже Павла Дурова сопровождала модель Юлия Вавилова.

„В эти выходные 39-летний миллиардер (его состояние оценивается в 15 млрд евро), одетый в кожаную куртку и в темных очках, с улыбкой прогуливался по Елисейским Полям со своей спутницей, 24-летней Юлией Вавиловой“, — отмечают журналисты издания.

Основателя Telegram обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.