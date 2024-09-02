Небывалый ажиотаж: билеты на концерты группы Oasis скупили за 10 часов

Cтоимость билетов начиналась от 75 фунтов стерлингов (около 89 евро). Как пишет BBC, в продажу поступило около 1,4 миллиона билетов.

При этом представители Oasis призвали поклонников избегать покупки билетов у перекупщиков, отметив, что такие билеты могут быть аннулированы. Это предостережение появилось после того, как поклонники сообщили о перепродаже билетов по ценам выше 6 тысяч фунтов стерлингов (более 7 тысяч евро).

Ожидается, что летом 2025 года воссоединившаяся группа Oasis даст в общей сложности 17 концертов.

Группа Oasis, основанная братьями Ноэлем и Лиамом Галлахерами в 1991 году, распалась в 2009 году после очередной ссоры между ними.