В галерее Kogo в Тарту проходит выставка работ Александрса Бреже

Бреже, который завершил магистратуру по графическому дизайну в Эстонской художественной академии, представляет свои работы, выполненные с использованием лазерной резки и сварки, а также скульптуры с острыми краями и формами, напоминающими языки пламени.

„Вдохновение приходит из окружающей среды. Я думаю, это больше связано с формами. Эрнст Геккель, биолог, меня всегда привлекали его иллюстрации. И это один из источников, из которого развиваются эти формы. Просто держу это в голове. Также, конечно, есть модерн и, возможно, готическая архитектура. И я думаю, что в моих работах это как- бы сливается воедино“, – говорит художник Александра Бреже.