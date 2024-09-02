Решили покормить голубей в Вильнюсе? Готовьтесь к штрафу в 200 евро!

Жительница Вильнюса Бригита (настоящее имя и фамилия редакции известны) была удивлена объявлением, которое гласило, что кормить птиц на вокзале запрещено. Особенно ее удивил размер штрафа: 50-230 евро.

Петкус сказал, что есть сезоны, когда кормить птиц не запрещено. Это можно делать с наступлением холодов и появлением первого снега, когда птицам сложнее найти пищу.

Он сказал, что летом, а также в сентябре-октябре птиц кормить нельзя, в это время они могут само позаботиться о себе.

„Надо дать птицам улететь. У птиц достаточно еды – насекомых, семян. Но с наступлением холодов, когда выпадает снег, птицам сложнее найти корм, поэтому тогда их можно подкармливать“, – заметил Петкус.

По словам представителя Вильнюсского муниципалитета Габриэлюса Грубинскаса, ответственность за кормление птиц в городе предусмотрена в 346 ст. Кодекса административной ответственности. „Может быть назначен штраф 30-230 евро. Однако обычно первый раз делают устное предупреждение, цель муниципалитета - это воспитание и информирование жителей, а не наказание“, – сказал он, напомнив действующие правила.

„Согласно правилам, водоплавающих птиц можно кормить рядом с водоемами, если водоемы находятся подо льдом, а других птиц (за исключением голубей) можно кормить зимой подходящим кормом, если есть кормушки“, – заметил Грубинскас.

По его словам, правила в других муниципалитетах могут быть иными. Нередко люди кормят птиц черным хлебом, батоном и булками, Петкус сказал, что этот корм не подходит для птиц. В кормушку рекомендуется класть сырые семечки, зерновые, овес (кроме семян ржи).

Петкус отметил, что птицы, которые питаются насекомыми, предпочитают орехи. Другие птицы едят семена льна, конопли, арбузов. Орнитолог заметил, что не видит проблемы, если зимой люди кормят и голубей.

„Их сейчас не надо кормить. Сейчас есть семена, насекомые“, – сказал Петкус. Он заметил, что птиц не надо кормить, где придется. „Мы всегда призываем вешать кормушки, а не сыпать корм на землю, где попало – это негигиенично“, – сказал Петкус.