Топчик
17.09.2024, 16:02

„Эгоцентрик с вектором вседозволенности“. Автор единственной биографии Павла Дурова — о его личности

 
Нео должен проснуться. И Нео — это не Дуров, это гражданское общество.
Павел Дуров в Казахстане в июле 2024 года
Павел Дуров в Казахстане в июле 2024 года
ФОТО: telegram

Эксцентричное поведение Павла Дурова привлекало внимание и до его ареста. То он распространял фотографии своего обнаженного торса, то рассказывал Такеру Карсону, что сдавал сперму и у него больше ста детей. При этом сам Дуров — человек закрытый и общается с прессой крайне редко, как и его коллеги. Единственный человек, не входивший в близкое окружение хозяина Telegram, но долго общавшийся с ним в годы расцвета его богатства и славы — российско-немецкий журналист и писатель Николай Кононов, автор единственной биографии интернет-предпринимателя. Он рассказал латвийскому порталу Delfi о личности Дурова, его взглядах на мир и соцсети. Гражданское общество, считает Кононов, вообще должно отнять у Цукерберга, Дурова и Маска контроль за соцсетями.

— Вы много общались с Павлом Дуровым, когда писали книгу о нем. Какая, на ваш взгляд главная характеристика его личности?

Павел Дуров — эгоцентрик. Это человек, для которого самое важное — это его собственные планы, их реализация, устремления, его личная, персональная жизнь. Это человек не про коллективное действие, не про взаимодействие с какими-то сообществами. Его интересует только он сам. Павел Дуров очень впечатлился фильмами „Матрица“ и „Матрица: Перезагрузка“. В Матрице II есть такая персона, которая создала вселенную — „Архитектор“ (его играет австралийский актер литовского происхождения Гельмут Бакайтис — ред.). И вот Павел Дуров всегда хотел создать свою вселенную.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии