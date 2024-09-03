Едем в Тарту | На этой неделе в культурной столице состоится Фестиваль драмы

2-7 сентября в Тарту в рамках Фестиваля драмы откроется Äratundmishetkede Maja , где можно будет глубже ознакомиться с эстонской драматургией разных эпох. В этом доме открылась интерактивная выставка Эстонского театрального агентства и художника Иллимара Вихмара, которая отражает путь взросления автора и исследует, откуда приходит вдохновение. 5 и 6 сентября в этом доме пройдет уникальный марафон чтения пьес, в ходе которого актеры прочитают отрывки из 30 эстонских пьес.

7 сентября в Тарту пройдет праздник урожая Maarjalaat , где можно будет принять участие в практических мастер-классах, узнать о съедобных растениях и купить не содержащие химикатов корнеплоды, овощи и многое другое, выращенное в Tartu Maheaed и Emajõe Aed.

7 сентября, на Дне луковой ярмарк и, у вас вновь появится возможность насладиться едой, с любовью приготовленной в садах и дворах волости Пейпсияэре, культурной программой и пополнить запасы лука на зиму. Впервые параллельно с выбором лучшего мастера по приготовлению лукового пирога будет организован конкурс на самое вкусное луковое варенье.

Обзор мероприятий культурной столицы на 2–8 сентября:

Äratundmishetkede Maja

2.09–7.09

Tartu Saksa Kultuuri Instituut

Вход свободный

Экскурсия с гидом „Murrangu hinged “

5.09 в 18 часовTartu Kunstimuuseum0–9 €

Maarjalaat

7.09 с 10 до 18 часов

Тарту | От Ратушной площади до здании рынка, ул Кююни, берег Эмайыги

Вход свободный

Rõuge kogukonnafestival ja Uma Mekk laat

7.09 с 10 до 16 часов

Волость Рыуге | Rõuge Ööbikuorg

Вход свободный

Lõikuspidu! / „Kasvades oma toiduga “

7.09 с 11 до 16 часов

Тартуский центральный парк

Вход свободный

Sibulatee puhvetite päev 2024

7.09 с 11до18 часов

Волость Пейпсияэре| Район Sibulatee

Вход свободный

„Kultuuri- ja kogukonnalaupäevak Vastseliinas “

7.09 в 15 часов

Волость Выру | Vastseliina

Вход свободный

Представление и мастер-классы для детей : Leiutajateküla peedist pesumasin

8.09 с 11 до 15 часов

Tartu Linnamuuseum

10-15 €

С полной программой можно ознакомиться по ссылке: tartu2024.ee/programm