Едем в Тарту | На этой неделе в культурной столице состоится Фестиваль драмы
На этой неделе в Тарту стартует Фестиваль драмы, в рамках которого Эстонское театральное агентство откроет на одну неделю Äratundmishetkede Maja, где можно будет ознакомиться с эстонской драматургией. Наступил и сезон осеннего урожая. В выходные дни домашние садовые заготовки и деликатесы можно будет попробовать на Тартуском празднике урожая Maarjalaat и на дне луковой ярмарки.
2-7 сентября в Тарту в рамках Фестиваля драмы откроется Äratundmishetkede Maja, где можно будет глубже ознакомиться с эстонской драматургией разных эпох. В этом доме открылась интерактивная выставка Эстонского театрального агентства и художника Иллимара Вихмара, которая отражает путь взросления автора и исследует, откуда приходит вдохновение. 5 и 6 сентября в этом доме пройдет уникальный марафон чтения пьес, в ходе которого актеры прочитают отрывки из 30 эстонских пьес.
7 сентября в Тарту пройдет праздник урожая Maarjalaat, где можно будет принять участие в практических мастер-классах, узнать о съедобных растениях и купить не содержащие химикатов корнеплоды, овощи и многое другое, выращенное в Tartu Maheaed и Emajõe Aed.
7 сентября, на Дне луковой ярмарки, у вас вновь появится возможность насладиться едой, с любовью приготовленной в садах и дворах волости Пейпсияэре, культурной программой и пополнить запасы лука на зиму. Впервые параллельно с выбором лучшего мастера по приготовлению лукового пирога будет организован конкурс на самое вкусное луковое варенье.
Обзор мероприятий культурной столицы на 2–8 сентября:
Äratundmishetkede Maja
2.09–7.09
Tartu Saksa Kultuuri Instituut
Вход свободный
Экскурсия с гидом „Murrangu hinged“
5.09 в 18 часовTartu Kunstimuuseum0–9 €
Maarjalaat
7.09 с 10 до 18 часов
Тарту | От Ратушной площади до здании рынка, ул Кююни, берег Эмайыги
Вход свободный
Rõuge kogukonnafestival ja Uma Mekk laat
7.09 с 10 до 16 часов
Волость Рыуге | Rõuge Ööbikuorg
Вход свободный
Lõikuspidu! / „Kasvades oma toiduga“
7.09 с 11 до 16 часов
Тартуский центральный парк
Вход свободный
Sibulatee puhvetite päev 2024
7.09 с 11до18 часов
Волость Пейпсияэре| Район Sibulatee
Вход свободный
„Kultuuri- ja kogukonnalaupäevak Vastseliinas“
7.09 в 15 часов
Волость Выру | Vastseliina
Вход свободный
Представление и мастер-классы для детей: Leiutajateküla peedist pesumasin
8.09 с 11 до 15 часов
Tartu Linnamuuseum
10-15 €
С полной программой можно ознакомиться по ссылке: tartu2024.ee/programm