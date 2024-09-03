03.09.2024, 09:07
ФОТО | Певица Лийс Лемсалу поделились прекрасными фотографиями со свадьбы: "Я никогда не чувствовала вокруг себя столько любви!“
ФОТО: | Delfi Meedia
Поздно вечером в понедельник певица Лийс Лемсалу (31 год) поделилась первыми фотографиями со своей свадьбы, состоявшейся на прошлой неделе в Италии.
Лийс опубликовала в социальных сетях две черно-белые фотографии со дня своей свадьбы. На первом снимке она позирует со своим мужем Карлом-Эриком Коду (39 лет), на втором к ним присоединился их маленький сын.
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