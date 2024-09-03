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03.09.2024, 09:07

ФОТО | Певица Лийс Лемсалу поделились прекрасными фотографиями со свадьбы: "Я никогда не чувствовала вокруг себя столько любви!“

 
Liis Lemsalu
Liis Lemsalu
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Поздно вечером в понедельник певица Лийс Лемсалу (31 год) поделилась первыми фотографиями со своей свадьбы, состоявшейся на прошлой неделе в Италии.

Лийс опубликовала в социальных сетях две черно-белые фотографии со дня своей свадьбы. На первом снимке она позирует со своим мужем Карлом-Эриком Коду (39 лет), на втором к ним присоединился их маленький сын.

„Невероятный август! Никогда не чувствовала вокруг себя столько любви – такого заветного и прекрасного времени. Наши сердца до краев полны любовью“, - написала Лийс в комментарии к фотографиям.

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