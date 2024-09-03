"Чья-то месячная зарплата!“ Солист эстонской группы Shanon оставил в столичном ресторане нехилую сумму

Несколько дней назад Пилле-Рийн Пихо, девушка солиста Shanon Таави Иммато, поделилась в социальных сетях фотографиями роскошного ужина в прекрасном ресторане 180°. Когда Пихо рассказала, во сколько им обошелся этот ужин, некоторые комментаторы пришли в недоумение. "Это же чья-то месячная зарплата“, — заметил один из пользователей социальных сетей.