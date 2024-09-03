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03.09.2024, 12:06

"Чья-то месячная зарплата!“ Солист эстонской группы Shanon оставил в столичном ресторане нехилую сумму

 
Taavi Immato koos elukaaslase Pille-Riin Pihoga
Taavi Immato koos elukaaslase Pille-Riin Pihoga
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Несколько дней назад Пилле-Рийн Пихо, девушка солиста Shanon Таави Иммато, поделилась в социальных сетях фотографиями роскошного ужина в прекрасном ресторане 180°. Когда Пихо рассказала, во сколько им обошелся этот ужин, некоторые комментаторы пришли в недоумение. "Это же чья-то месячная зарплата“, — заметил один из пользователей социальных сетей.

На прошлой неделе Пилле-Рийн Пихо, девушка солиста Shannon Таави Иммато, опубликовала в TikTok видео, на котором видно, как пара ужинает в ресторане 180°, удостоенном двух звезд гида Мишлен. Она показала, как блюда готовили прямо на их глазах.

В течение вечера влюбленной парочке подали шесть блюд, включая лобстеров и запеченных голубей. К вкусной еде Таави выбрал специальную подборку безалкогольных коктейлей, а Пилле-Рийн пила безалкогольное шампанское. В качестве закуски они заказали сырную тарелку, а завершили вечер десертами и трюфелями ручной работы.

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