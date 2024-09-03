03.09.2024, 12:06
"Чья-то месячная зарплата!“ Солист эстонской группы Shanon оставил в столичном ресторане нехилую сумму
ФОТО: | Delfi Meedia
Несколько дней назад Пилле-Рийн Пихо, девушка солиста Shanon Таави Иммато, поделилась в социальных сетях фотографиями роскошного ужина в прекрасном ресторане 180°. Когда Пихо рассказала, во сколько им обошелся этот ужин, некоторые комментаторы пришли в недоумение. "Это же чья-то месячная зарплата“, — заметил один из пользователей социальных сетей.
На прошлой неделе Пилле-Рийн Пихо, девушка солиста Shannon Таави Иммато, опубликовала в TikTok видео, на котором видно, как пара ужинает в ресторане 180°, удостоенном двух звезд гида Мишлен. Она показала, как блюда готовили прямо на их глазах.
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