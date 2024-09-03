ФОТО | Шведский принц Карл Филипп и принцесса София ждут четвертого ребенка

45-летний принц Карл Филипп — единственный сын правящего короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии — и его жена 39-летняя принцесса София скоро снова станут родителями.

Принц Швеции Карл Филипп и София Хеллквист поженились в 2015 году. Пара воспитывает троих сыновей — Александра (2016 г.), Габриэля (2017 г.) и Джулиана (2021 г.).

Королевский дом уточняет, что четвертый ребенок принца должен появиться на свет в феврале 2025 года. Он будет 8-м в в очереди наследования шведского престола.