ВПЕРВЫЕ В ЛАСНАМЯЭ | Фестиваль „Большая улица еды“ порадует любителей стрит-фуда активной программой и широким выбором блюд

„Большая улица еды“ предложит как изысканные кулинарные впечатления, так и уже полюбившиеся тренды уличной еды. День будет наполнен различными DJ сетами, большим парком аттракционов и детской зоной.

На фестивале эксклюзивно будет работать Sky Tivoli, где будут представлены более 12 аттракционов для всей семьи. В лунопарке вынайдете: Booster высотой в 30 метров и скоростью в 60 км/ч, Extreme высотой в 14 метров и Autodrom с площадкой почти в 300 квадратных метров, где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч. А также совершенно новую для стран Балтии комнату страха - Zombieland.

Фестиваль „Большая улица еды“ зародился в 2020 году на таллиннском Певческом поле и сразу же закрепилсь как один из самых ожидаемых семейных событий в Эстонии. В каждом городе, где проходит мероприятие, предлагается самый широкий выбор уличной еды в Эстонии. В этом году фестиваль прошел в Йыхви, Пярну, Таллинне, Раквере, Пайде, Хаапсалу и Эльва.

Начало в 12:00. Вход бесплатный!