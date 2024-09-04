В ЭТУ СУББОТУ | Теперь не только танцевать, но и петь в караоке: ретро-дискотека „Мираж“ возвращается в новом формате

Ретро-дискотека „Мираж“ — вечеринка, где время останавливается, а музыка ведет за собой в мир ностальгии и удовольствия! Всю ночь за пультом DJ MAX MILOVANOV.

Сразу три этажа будут наполнены праздничной программой. Для любителей танцев и коктейлей будут работать 1-й и 2-й этажи. Для любителей кальяна и караоке будет работать 3-й этаж. Поэтому, если ноги устанут от резвых танцев, можно будет продолжить петь любимые песни в караоке-зоне нашей вечеринки.

Такого масштабного ретро-праздника ещё не было. Также вас ожидает обновлённый мощный звук и яркое световое оформление вечера!

Стоимость: 10 евро

Время: Встречаемся 7 сентября в 21:00

Место: Old Irish Pub на Punane 14a.

Вечеринка до 05:00

Ретро-дискотека „Мираж“ — это ваш шанс вернуться в золотые времена диско, когда каждое мгновение было наполнено радостью и танцевальным драйвом. Под звуки любимых хитов 90-х и 00-х, мы воссоздадим ту самую неповторимую атмосферу, где каждая песня — это воспоминание и праздник.

Одевайтесь в стиле тех лет, зовите друзей и приходите за зарядом энергии и хорошего настроения.

Подробнее о мероприятии - здесь.