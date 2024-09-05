Бизнесмен Олег Гросс после инсульта: „Я думал, что я такой крепкий мужчина“

Олега год назад настиг инсульт, и это заставило его пересмотреть многие аспекты своей жизни: „Раньше я никогда не задумывался о некоторых вещах. Я просто шел вперед, не чувствуя страха. Думал, что я ведь такой крепкий мужчина“, — признался крупный бизнесмен Олег Гросс в программе „Täistund“.

Хотя в августе прошлого года Delfi сообщал, что бизнесмен перенес инсульт и был госпитализирован, тогда Гросс опроверг эти сообщения. „Я проходил обследование, проверяли, что со мной, и не было ничего серьезного. Самочувствие было немного плохим, но чтобы инсульт... не могу себе представить, что это был инсульт. В 71 год может иногда возникнуть небольшое сомнение в здоровье, поэтому я обратился к врачам. Меня не госпитализировали, ничего серьезного не было“, — говорил тогда Гросс. Однако теперь он признал, что это действительно был инсульт.

„Раньше я никогда не задумывался о некоторых вещах“, — откровенно признается Гросс. „Я шел вперед без страха, думал, что я такой крепкий мужчина, и в чем проблема... но сейчас я понимаю, что моя жизнь на последнем этапе, я давно уже в пенсионном возрасте. Жизнь коротка“, — поделился он. Инсульт заставил Гросса пересмотреть свой образ жизни и рабочие привычки. Он переехал из своего роскошного особняка под Раквере ближе к производственному комплексу, чтобы быть постоянно в курсе дел и жизни на производстве.

По словам Гросса, после проблем со здоровьем ключевую роль в семейном бизнесе взял на себя его сын, что стало для бизнесмена большим облегчением. „Меня также беспокоило, что дети могут не справиться, не понять, не знать, что делать. Но сегодня, когда я наблюдаю со стороны — мой младший сын, который был рядом со мной много лет, справляется очень хорошо“, — поделился Гросс своими мыслями о будущем семейного предприятия.

Олег Гросс известен на деловом ландшафте Эстонии как успешный предприниматель, владеющий обширным портфелем недвижимости, ему принадлежат около восьмидесяти продуктовых магазинов по всей Эстонии, а также несколько мясокомбинатов и свиноферм. Его состояние оценивается примерно в 200 миллионов евро, что делает его постоянным членом топа самых богатых людей Эстонии. Империя Гросса, в центре которой находится сеть магазинов, носящая его имя, является крупнейшим работодателем в Вирумаа, предоставляя работу тысячам людей.