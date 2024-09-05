В Латвии начнет работать новое приложение для знакомств Matchful(1)
В четверг, 5 сентября, в 4.10 утра будет запущено латвийское приложение для знакомств Matchful. Основатель и руководитель Вилнис Приедитис рассказал Delfi, что новое приложение положит конец бесполезной трате времени на сайтах знакомств.
Более того, знакомства будут не единственным вкладом приложения в общество.
Согласно бизнес-плану, новый продукт вскоре должен привлечь миллионы пользователей.
В разработку Matchful уже вложено более 500 000 евро, включая криптовалюту и краудфандинг, а также государственную поддержку.
Умный алгоритм
Идея создания приложения Matchful возникла во время мозгового штурма, когда Приедитис собрал своих коллег и нескольких деловых партнеров, чтобы сгенерировать идеи для нового продукта.
„Мой бизнес-партнер Эдгарс Аузиньш, отличный генератор идей, рассказал мне, что провел уже два года в приложениях для знакомств. Короче говоря, если бы существовало приложение, которое показывало бы нам, какая психологическая и астрологическая совместимость у нас с другими людьми, это бы сэкономило время“, - говорит Приедитис. Так в январе 2023 года было принято решение о создании этого продукта, и работа над ним велась более полутора лет.
Позже, уже изучив рынок, выяснилось, что более 80% пользователей приложений для знакомств недовольны тем, что получают, и многим людям нужен такой продукт, чтобы быть счастливыми, общаться и находить друзей.
„Уникальное отличие Matchful от всех остальных продуктов на рынке - это его алгоритм, который включает в себя очень высокий уровень оцифрованной астрологии и тест человеческих ценностей, разработанный латвийскими экспертами. Matchful - это не просто приложение для знакомств, Matchful - это сервис, который подбирает наиболее подходящих партнеров для профессиональных, социальных и романтических отношений“, - убежден Приедитис.
В команду входят специалисты по управлению бизнесом, разработке приложений и финтех-продуктов, финансовому менеджменту, консультанты по отношениям высокого уровня, а также эксперты по цифровому маркетингу. „Таким образом, у нас есть все необходимые компетенции для создания крупной международной компании“, - подчеркивает он.
Что будет предлагаться?
„Matchful - это приложение для отношений, а не только для знакомств, с чем нас неизбежно будут ассоциировать поначалу“, - подчеркивает Приедитис.
Matchful будет предлагать услуги по подбору партнера, а также ежедневного персонального советника с искусственным интеллектом, который поможет вам эффективно строить отношения с другими людьми и развивать свою личность в соответствии с вашими ценностями, психологическим типом и астрологическими данными при рождении. В течение нескольких месяцев после запуска планируется также включить специализированные консультации.
У Matchful есть две основные целевые аудитории. „Во-первых, это люди, которые стремятся познать себя. Это стало трендом сегодняшнего дня. Во-вторых, это люди, которые разочаровались в приложениях для знакомств и отношениях с другими людьми“, - объясняет Приедитис.
На данный момент разработан бизнес-план на три года, и на третий год планируется привлечь 2,5 миллиона платных пользователей. „В то же время мы понимаем, что нам, возможно, придется значительно увеличить масштаб плана, привлекая инвестиционные средства уже через несколько месяцев после запуска приложения“, - добавляет Приедитис.
Сколько это будет стоить?
У приложения Matchful будет как платная, так и бесплатная версия.
Бесплатная версия позволит вам попробовать почти все услуги на ограниченной основе. Премиум-подписчикам будут доступны дополнительные функции, такие как вышеупомянутый ежедневный ИИ-советник, настраиваемое местоположение (возможность найти партнера в любой точке мира), возможность верификации, скрытый режим и многое другое.
Стоимость премиум-подписки составит 29 евро в месяц без промокода и 8,70 евро в месяц с промокодом. Этими кодами будут делиться в интернете амбассадоры и совладельцы Matchful. Долгосрочные подписчики получат скидки.
Первые подписчики были привлечены еще до запуска приложения.
Государственная поддержка
„В развитие Matchful уже вложено более 550 000 евро, включая собственные средства, финансирование от продажи криптоактивов, поддержку Латвийского агентства инвестиций и развития и кредит от финансового учреждения Altum.
Краудфандинговая кампания собрала больше всего средств: более 400 000 евро от 140 инвесторов. „Мы прекратим краудфандинг в день запуска и предоставим возможность профессиональным инвесторам вкладывать только гораздо более крупные суммы“, - говорит Приедитис.
„О процессе привлечения инвестиций мы можем написать книгу. Многие инвесторы очень осторожны из-за неопределенной экономической и геополитической ситуации. Но нас очень радует, что мы добиваемся успеха“, - добавляет он.
Следующий ключевой шаг - это подбор персонала. Цель состоит в том, чтобы через год или два компании использовали Matchful для подбора сотрудников.