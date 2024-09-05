В Латвии начнет работать новое приложение для знакомств Matchful

Более того, знакомства будут не единственным вкладом приложения в общество.

Согласно бизнес-плану, новый продукт вскоре должен привлечь миллионы пользователей.

В разработку Matchful уже вложено более 500 000 евро, включая криптовалюту и краудфандинг, а также государственную поддержку.

Умный алгоритм

Идея создания приложения Matchful возникла во время мозгового штурма, когда Приедитис собрал своих коллег и нескольких деловых партнеров, чтобы сгенерировать идеи для нового продукта.

„Мой бизнес-партнер Эдгарс Аузиньш, отличный генератор идей, рассказал мне, что провел уже два года в приложениях для знакомств. Короче говоря, если бы существовало приложение, которое показывало бы нам, какая психологическая и астрологическая совместимость у нас с другими людьми, это бы сэкономило время“, - говорит Приедитис. Так в январе 2023 года было принято решение о создании этого продукта, и работа над ним велась более полутора лет.

Позже, уже изучив рынок, выяснилось, что более 80% пользователей приложений для знакомств недовольны тем, что получают, и многим людям нужен такой продукт, чтобы быть счастливыми, общаться и находить друзей.

„Уникальное отличие Matchful от всех остальных продуктов на рынке - это его алгоритм, который включает в себя очень высокий уровень оцифрованной астрологии и тест человеческих ценностей, разработанный латвийскими экспертами. Matchful - это не просто приложение для знакомств, Matchful - это сервис, который подбирает наиболее подходящих партнеров для профессиональных, социальных и романтических отношений“, - убежден Приедитис.

В команду входят специалисты по управлению бизнесом, разработке приложений и финтех-продуктов, финансовому менеджменту, консультанты по отношениям высокого уровня, а также эксперты по цифровому маркетингу. „Таким образом, у нас есть все необходимые компетенции для создания крупной международной компании“, - подчеркивает он.

Что будет предлагаться?